Пятеро чиновников Минздрава Казахстана арестованы за взяточничество и лоббирование интересов фармкомпаний.

Как сообщает пресс-служба Национального бюро Казахстана по противодействию коррупции, должностные лица комитета фармации Минздрава задержаны за неоднократное получение взяток на общую сумму более 10 млн тенге. Кроме того, за дачу взятки арестована исполнительный директор крупной фармкомпании.

Незаконные вознаграждения чиновники получали за выдачу сертификатов надлежащей производственной и дистрибьюторской практики. Кроме того, они подозреваются в хищении бюджетных средств путем завышения стоимости медпрепаратов, закупаемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

В настоящий момент четверо из них заключены под стражу.