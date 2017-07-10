Четыре студента-волонтера из Китая проведут 200 дней в полной изоляции в специализированной лаборатории, симулирующей пребывание на Луне. Эксперимент проходит в рамках реализации лунной программы Китая, сообщает телеканал CGTN.

Как уточняет «РИА Новости», лаборатория «Юэгун» находится в Китайском государственном техническом университете Бэйхан. Это третья в мире база жизнеобеспечения, которая представляет собой изолированную кабину площадью 160 кв. м.

Лаборатория состоит из модуля для жизни волонтеров площадью 42 кв. м и двух модулей для выращивания растений. В жилой части находятся спальные модули, ванная, помещения для животных и помещение для переработки отходов.