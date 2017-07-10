Владимир Путин остался доволен беседой с первой леди США Меланьей Трамп, которая состоялась во время саммита G20. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин остался доволен беседой. В ходе встречи жена американского лидера и российский президент обсудили вопросы, связанные с проблемами женщин в разных сферах жизни.

«Поэтому легкий обмен мнениями состоялся. И мне показалось, что такая определенная симпатия была в этом общении», — цитирует Пескова «Газета.ру».