Иностранный самолет-разведчик Boeing RC-135 Rivet Joint совершил опасное сближение с пассажирским лайнером, направлявшимся из Хельсинки в Мюнхен. Инцидент произошел на минувших выходных в небе над Балтикой.

«Экипаж пассажирского А-321, направлявшегося из Хельсинки в Мюнхен, во время пролета над Балтийским морем в 100 км от Калининграда, доложил о срабатывании системы предупреждения об опасном сближении с иностранным военным самолетом», – цитирует источник, знакомый с ситуацией, «Интерфакс».

Уточняется, что военный самолет находился лишь на 150 метров выше пассажирского лайнера. По предварительным данным, это был самолет Boeing RC-135 Rivet Joint с четырьмя реактивными двигателями, который также был оснащен оборудованием радиоэлектронной разведки и аэрофотосьемки.

«По коду ответчика, он принадлежал одной из стран НАТО», – уточняет агентство.