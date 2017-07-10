В 2017 году в России с жалобами на укусы клещей обратились более 350 тыс. человек. Уже зарегистрировано 566 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 1689 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«По состоянию на 7 июля 2017 года, в медицинские организации обратились 364620 человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням», – уточнили в ведомстве.

Также представители Роспотребнадзора сообщили, что в Кировской области количество пострадавших от клещей снизилось 1,8 раза, в Санкт-Петербурге – в 1,3 раза, а в Московской области – в 1,2 раза по сравнению с данными 2016 года.