Вертолет Ми-8, который совершил аварийную посадку на Чукотке, принадлежит пограничному управлению регионального УФСБ.

Управление ФСБ по Чукотскому автономному округу пока не дает официального комментария по поводу инцидента, передает «РИА Новости».

Напомним, ранее стало известно, что экипаж вертолета сообщил о вынужденной посадке вертолета в одном из районов Чукотки. По предварительным данным, на борту находились три человека. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас на место экстренной посадки выдвинулись спасательные группы. Вертолет вылетел с Чукотки на мыс Лаврентьева в Приморском крае.