В понедельник, 10 июля, в России тушат 88 лесных пожаров общей площадью более 69,8 тыс га, сообщили в федеральной «Авиалесоохране».

По данным ФБУ, среди наиболее пострадавших регионов — Амурская область, где площадь пожаров составила более 40 тыс га, Хабаровский край (около 16 тыс га) и Якутия (более 6 тыс га). Часть пожаров — около 3 тыс га — пришлась на земли ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и заповедника «Байкальский».

«Для тушения лесных пожаров в России задействовано 2 284 человека, 299 единиц техники и 15 воздушных судов», — отметили в «Авиалесоохране».

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда под наблюдением остаются 163 лесных пожара общей площадью около 505 тыс га, следует из сведений региональных диспетчерских служб лесного хозяйства.

«По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен», — пояснили в «Авиалесоохране».

В настоящее время режим ЧС из-за пожаров введен на территории Бурятии, Тывы, Якутии, Забайкалья, а также в районах Иркутской, Амурской, Сахалинской областей и Хабаровского края.