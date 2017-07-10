Пропавший вертолет Ми-8, летевший с Чукотки в Приморье, найден. Экипаж совершил экстренную посадку, сообщил журналистам источник в экстренных службах.

«Местонахождение вертолета установлено. По данным командира, экипаж совершил экстренную посадку в одном из районов Чукотки», – цитирует собеседника «Интерфакс».

Уточняется, что экипаж и пассажиры живы. На место экстренной посадки выдвинулись спасательные группы. Угрозы для жизни людей сейчас нет, отметили в экстренных службах.

Ранее сообщалось о поисках вертолета, который вылетел на мыс Лаврентьева в Приморском крае. В назначенное время он не прибыл на место, связь с экипажем отсутствовала.