В понедельник, 10 июля, в грузинском городе Поти в результате пожара на торговом рынке сгорели десятки магазинов, ликвидировать огонь пока не удается.

«В настоящее время сложно говорить о нанесенном ущербе, так как на территорию рынка пока невозможно войти и там продолжают тушить отдельные очаги огня не только городские пожарные, но и прибывшие расчеты из близлежащих регионов», – сообщила «Интерфаксу» директор рынка Тея Белканидзе.

Согласно предварительной информации, в результате пожара погибших нет, хотя нескольким сотрудникам рынка медики оказали помощь.