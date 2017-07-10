Глава Центрального банка Катара Абдула бин Сауд Аль-Тани заявил, что Доха не боится бойкота ряда арабских стран.

«В этом надежность нашей системы, у нас достаточно денег, чтобы выстоять любой шок», — сказал он в интервью CNBC.

Аль-Тани заявил, что ЦБ Катара обладает денежными запасами в $40 млрд и запасами золота в $300 млрд, пишет «Газета.ру».

Напомним, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористов. После чего страны не раз заявляли о готовности наращивать экономическую блокаду.