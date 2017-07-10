Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал рассуждения газеты The New York Times (NYT) о деталях встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге «абсурдными».

Песков, отметил что никто из корреспондентов газеты не может знать наверняка всех подробностей переговоров, так как не присутствовали на них лично. По его мнению, в NYT «сидят большие сказочники», которые стараются «не дать волне русофобской схлынуть». Об этом пишет «РИА Новости».

«Все эти рассуждения, которые вы упомянули, про New York Times, из серии абсурда», –– сказал помощник президента.

Ранее The New York Times написала, что лидеры России и США на встрече в Гамбурге на протяжении 40 минут обсуждали «вмешательство» России в выборы США.