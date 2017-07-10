В минувшие выходные на севере Сахалина из-за сухих гроз возникли два лесных пожара. Один из них ликвидирован, второй пытаются локализовать.

Возгорания произошли в Охинском районе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на областной Минлесхоз. Площадь ликвидированного пожара составила пять га, непотушенного — более двух тыс. га.

Собеседник агентства отметил, что в регионе на протяжении полутора месяцев стоит жара, а ветреная погода способствует распространению пожара.

Кроме того, он полыхает в «труднодоступной местности, покрытой густым лиственничником, где много горючих материалов».

В тушении пожара задействованы около 60 человек личного состава лесопожарных формирований ведомства, а также 60 регионального управления МЧС.