В Амурской области коммунальные службы устраняют последствия стихии, обрушившейся накануне на Свободненский район. На территории района за 50 мин выпало 26 мм осадков, а порывы ветра во время ливня достигали 22 м/с, сообщает Интерфакс. Местные власти объявили о введении режима ЧС.

«Последствия непогоды в некоторых населенных пунктах Свободненского района требуют незамедлительного устранения. Кроме того, в селе Нижние Бузули ветром снесло кровлю со зданий школы и Дома культуры, а в селе Семеновка пострадала крыша пожарного поста», — говорится в сообщении районной администрации.

Ранее сообщалось о разгуле стихии в Благовещенске, где шквалистый ветер скоростью 28 м/с стал причиной нескольких аварий в энергосети. Без электричества остались 250 домов.