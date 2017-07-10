Министерство внутренних дел России изменило правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции. Нововведения вступают в силу с 10 июля.

Согласно новым правилам, автовладельцы, которые подают заявления на регистрацию машин через Единый портал госуслуг, могут предоставить автомобиль сразу в место его осмотра без проверки соответствующих документов.

В правилах уточняется порядок регистрации транспортных средств с измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами. В ГИБДД также отметили, что из перечня обязательных для процедуры документов исключен полис ОСАГО. Получение сведений о нем предусмотрено в электронном виде.

Новые правила также упрощают регистрацию транспортных средств для людей с ограниченными возможностями, сообщает ТАСС.