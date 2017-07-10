Сотрудники правоохранительных органов Приморского края проводят проверку по факту публикации видеоролика в местных СМИ, где на одном из пляжей Находки мужчина выгуливает на поводке амурского тигра. При этом вокруг находится множество людей.

На кадрах видно, как крупный тигр медленно идет по пляжу, успевая «позировать» отдыхающим, которые его фотографируют. Кроме этого животное находится в непосредственной близости от прохожих, в том числе и детей.