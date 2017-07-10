Южная Корея не исключает возобновления поставок гуманитарной помощи в Северную Корею. Речь идет о поставках грузов по каналам ООН.

Сеул приостановил поставки гуманитарных грузов в 2016 году в ответ на серию ракетных и ядерных испытаний, проведенных Пхеньяном, уточняет ТАСС.

За нормализацию отношений с КНДР выступает новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Улучшение отношений с соседним государством было одним из главных обещаний его предвыборной кампании.