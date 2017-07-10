В британской столице пожарные продолжают бороться с огнем на рынке Camden Market. В настоящее время возгорание локализовано, сообщает ТАСС со ссылкой на лондонскую службу пожарной охраны.

Пожар на четвертом по площади рынке в Лондоне, пользующемся особой популярностью у туристов, начался в ночь на понедельник. На место происшествия прибыли 60 сотрудников пожарной охраны, были задействованы восемь машин спецтехники.

В настоящее время горящий рынок оцеплен полицией.

В Лондоне действуют повышенные меры пожарной безопасности после трагедии 14 июня в жилом комплексе Grenfell Tower, когда погибли 79 человек.