Трамп не верит в создание группы по кибербезопасности вместе с Россией
Президент США Дональд Трамп выразил сомнения по поводу создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности. Об этом он сообщил в Twitter.
«Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня может, и оно произошло!» — написал Трамп в микроблоге.
Под прекращением огня Трамп имел в виду создание зоны деэскалации в Сирии, о котором было объявлено во время саммита G20 в Гамбурге.
Напомним, перспективы формирования совместной группы по вопросам кибербезопасности Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили в ходе встречи в Гамбурге.