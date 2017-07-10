Президент США Дональд Трамп выразил сомнения по поводу создания двусторонней группы по вопросам кибербезопасности. Об этом он сообщил в Twitter.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017

«Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня может, и оно произошло!» — написал Трамп в микроблоге.

Под прекращением огня Трамп имел в виду создание зоны деэскалации в Сирии, о котором было объявлено во время саммита G20 в Гамбурге.

Напомним, перспективы формирования совместной группы по вопросам кибербезопасности Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили в ходе встречи в Гамбурге.