Жителям Иркутской области, потерявшим дома во время пожаров в апреле этого года, выделили 256 млн рублей на покупку жилья, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В районном центре Киренск будет построено два многоквартирных дома, в которых разместят погорельцев из села Бубновка.

В сообщении отмечается, что один из домов уже введен в эксплуатацию, идет оформление документов. Второй дом будет сдан в сентябре 2017 года.

Всего в пожарах пострадали 586 человек, из них 526 человека живут у родственников, съемных квартирах, предоставленном муниципалитетом жилье или в уцелевших домах.

«Губернатором поставлена четкая задача: люди, которые пострадали во время пожаров, не должны остаться один на один со своими проблемами. Они должны знать и чувствовать, что защищены государством в нашем с вами лице — областной и муниципальной властей», — заявил председатель регионального правительства Руслан Болотов.