В Красноярском крае ищут двоих детей, которые ушли гулять и пропали
По информации ГУ МВД по Красноярскому краю, полиция и волонтеры приступили к поискам девочки-подростка и ее пятилетнего брата, которые ушли в субботу гулять и до настоящего времени не вернулись.
По данным полиции, семья пропавших детей является благополучной, на профилактическом учете не стоит.
В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливается круг общения несовершеннолетних, опрашиваются родственники и друзья.