По информации ГУ МВД по Красноярскому краю, полиция и волонтеры приступили к поискам девочки-подростка и ее пятилетнего брата, которые ушли в субботу гулять и до настоящего времени не вернулись.

По данным полиции, семья пропавших детей является благополучной, на профилактическом учете не стоит.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливается круг общения несовершеннолетних, опрашиваются родственники и друзья.