В Ленинградской области на 100-м километре Мурманского шоссе Volkswagen столкнулся с фурой. В ДТП погибли пять человек – водитель и пассажиры легкового автомобиля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

В числе погибших оказались трое мужчин и две девушки. Пока удалось установить только личности девушек. Одна из них была 1999-го года рождения, вторая – 2000-го.

В настоящее время полиция выясняет причины автокатастрофы в Волховском районе. Отмечается, что 57-летний водитель фуры не пострадал в аварии.