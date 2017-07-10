Олимпийские чемпионы Афин-2004 легкоатлетки Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко, фехтовальщица Анна Сивкова и борец Алексей Мишин посетили военнослужащих на базе «Хмеймим» в Сирии.

Девушки рассказали военным об особенностях индивидуальных тренировок и раскрыли секреты спортивной подготовки, а Мишин продемонстрировал некоторые борцовские приемы. Об этом пишет «РИА Новости». Спортсмен отметил, что будет очень рад, если его прием пригодится военным в повседневной жизни.

По словам Мишина, военнослужащих авиабазы и спортсменов ЦСКА обеъдиняет стремление качественно выполнять поставленные задачи, проявлять инициативу и самопожертвование.

После встречи спортсмены и военные померились силами в специализированных эстафетах, а затем Лебедева, Слесаренко, Сивкова и Мишин посадили на «Олимпийской аллее» традиционные для спортсменов туи и подарили спортивную форму ЦСКА.