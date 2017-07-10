Препятствия для нормализации российско-американских отношений не устранены, несмотря на состоявшиеся в Гамбурге переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Такую точку зрения высказал американский специалист по России, директор профильного Кеннановского института Мэтью Рожански. Его статья опубликована в издании National Interest.

Политолог отмечает, что встреча подарила Трампу возможность выполнить свои предвыборные обещания — наладить диалог с Россией и с ее помощью усилить борьбу с международным терроризмом. Кроме того, президент США показал себя жестким переговорщиком, который в случае необходимости может надавить на Москву, отмечает политолог.

В свою очередь, Путин получил возможность «забить последний гвоздь в крышку гроба политики изоляции прежней администрации США».

При этом, уверен Рожански, не следует ожидать быстрого улучшения отношений между государствами, поскольку Кремль не готов идти на уступки, а Белый дом находится под давлением со стороны конгресса.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились 7 июля на полях саммита G20, который прошел в немецком Гамбурге.