Статистическое бюро Китая опубликовало данные по инфляции в стране в июне. За месяц индекс потребительских цен (CPI) вырос на 1,5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года, приводит «РИА Новости» отчет ведомства.

Годовая инфляция в июне в городах достигла значения 1,7%, в сельских поселениях – 1,0%. В статистическом бюро рост цен связывают с подорожанием мяса, овощей, фруктов, а также непродовольственных товаров.

В этом году китайские власти прогнозируют итоговую годовую инфляцию в размере 3%. В прошлом году Статистическое бюро также давало прогноз о 3-процентной годовой инфляции, однако реальные показатели оказались ниже – 2%.