В Перу 9 июля недалеко от столицы Лимы туристический автобус на большой скорости съехал с дороги и перевернулся на бок. В результате происшествия по меньшей мере восемь человек погибли и более 36 получили различные травмы.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, двухэтажный автобус следовал из туристического места Сан-Кристобаль. Сотрудники правоохранительных органов вместе с властями до сих определяют личности погибших. Некоторые СМИ утверждают, что в автобусе было много детей.

Согласно некоторым данным, среди пострадавших есть иностранцы, граждане Чили и Канады. Однако официальные источники пока не подтвердили данную информацию.