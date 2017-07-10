В Калифорнии, где бушуют два крупных природных пожара, объявлена чрезвычайная ситуация — проводится эвакуация жителей из опасных районов, сообщает агентство Associated Press.

Из района у подножия горной системы Сьерра-Невада эвакуированы свыше четырех тыс. человек, еще 7,4 тыс. попросили подготовиться к отъезду.

Представитель калифорнийского департамента лесного хозяйства отметил, что площадь пожара составляет 20 кв. м, огнем было уничтожено как минимум десять построек.

Площадь пожара в южной части штата составляет 12 кв. м. Из долин, располагающихся неподалеку от Санта-Барбары, эвакуированы около 3,6 тыс. человек, в том числе и туристы. Пожарным удалось вызволить из огненной ловушки 90 воспитанников детского лагеря и 50 вожатых.

Власти штаты озвучивают пессимистичные прогнозы. Не исключается распространение огня.