Ученые из Вашингтона разработали мобильный телефон, который работает за счет микроволн от внешних источников радиосигнала или света. Устройству не нужен для работы аккумулятор, энергия которого тратится очень быстро, что является большой проблемой для пользователей современных смартфонов.

По словам специалистов, это первый в мире работающий мобильный телефон, который практически не потребляет энергии, пишет ФАН.

Гаджет уже прошел предварительное тестирование, но ученые намерены продолжить работу по усовершенствованию разработки.