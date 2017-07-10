На юго-востоке Китая продолжается спасательная операция в связи с масштабным наводнением. В результате паводков, оползней и разрушений в провинции Хунань, вызванных ливневыми дождями, погибли или пропали без вести 83 человека, сообщает Газета.ру.

По данным властей, 28 человек стали жертвами оползней, 22 погибли под завалами рухнувших зданий, 13 жителей провинции унесло потоками воды, еще четверо утонули. В результате других обстоятельств погибли или пропали без вести 16 человек.

Ранее сообщалось о 40 жертвах наводнения.

В начале минувшей недели из-за паводков в Хунань были вынуждены покинуть свои дома около 300 тыс. человек.