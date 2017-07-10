На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которое пройдет в понедельник, 10 июля, будет рассмотрен законопроект о реинтеграции Донбасса. Ожидается, что документ будет утвержден.

Информация о законопроекте появилась около месяца назад, однако текст документа до сих пор не опубликован, уточняет РИА «Новости».

После утверждения документа СНБО он будет передан на рассмотрение президента Украины Петра Порошенко и депутатов Верховной рады.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов выразил надежду, что законопроект будет одобрен парламентом до конца текущей сессии — до пятницы, 14 июля.

С инициативой о реинтеграции Донбасса выступил президент Украины Петр Порошенко. Документ, в частности, исключает проведение любых выборов в регионе, что подразумевают Минские соглашения.