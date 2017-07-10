Президенту Индонезии Джоко Видодо придется взять на себя расходы на пребывание своей семьи на саммите «Большой двадцатки» в Гамбруге. Дело в том, что по протоколу глава государства может брать с собой только супругу. Видодо же повез с собой в Гамбург троих детей, невестку и полуторагодовалого внука.

«Президент распорядился предоставить ему счет на перелет, проживание и другие расходы сопровождающих его членов семьи, который он намерен лично оплатить», –– сообщил пресс-секретарь Видодо Бэй Махмудин.

Ранее заместитель генерального секретаря Индонезийского форума по прозрачности бюджета Апун Видади потребовал от правительства объяснений по поводу семейной поездки президента на официальные встречи в Германию.

Помощник президента при этом отметил, что все члены семьи главы Индонезии не доставляли никаких неудобств и не мешали работе делегации индонезийского лидера, пишет ТАСС.

Напомним, саммит G20 прошел в Гамбурге 7 и 8 июля. Лидеры «Большой двадцатки» достигли важных договоренностей в сферах обеспечения свободы торговли, прозрачности финансовой системы и борьбы с коррупцией. Одной из самых долгожданных встреч саммита была встреча президентов США и России, которая продлилась более двух часов.