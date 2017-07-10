Полицейские задержали семерых жителей Ангарска, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, в том числе обналичивании денежных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Против них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Полицейские провели обыски в местах жительства задержанных и в арендованном ими офисе. Правоохранители изъяли свыше 180 печатей, почти 200 банковских карт и цифровые носители информации, которые подтверждают их виновность.

По данным правоохранительных органов, преступная группа осуществляла незаконную деятельность на протяжении двух лет, заработав свыше 200 млн рублей.

Троих подозреваемых поместили под домашний арест. Решается вопрос об аресте имущества фигурантов уголовного дела.