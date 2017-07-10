Житель Хабаровска на протяжении долгого времени уклонялся от выплаты денежных средств на содержание ребенка. Зная, что у него накопилась задолженность в размере 100 тыс. рублей, мужчина не принимал никаких мер по ее устранению. Об этом сообщает Управление ФССП России по Хабаровскому краю.

Единственным способом, который сподвиг хабаровчанина выплатить алименты, стал арест его собственного автомобиля.

«Через две недели после ареста автомобиля должником по квитанции были внесены денежные средства на расчетный счет в полном размере образовавшейся задолженности. В связи с чем судебным приставом наложенный ранее арест на автотранспортное средство был снят», –– говорится в сообщении ведомства.

Как отмечают приставы, практика показывает, что всё чаще приходится применять принудительные меры для выполнения обязательств должниками вопреки сознательности самих граждан.