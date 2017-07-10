Президент России Владимир Путин доверяет премьер-министру Японии Синдзо Абэ, и в нем крепнет желание разрешить разногласия между государствами и заключить мирный договор.

Такую точку зрения высказал экс-глава японского правительства Есиро Мори после беседы с российским президентом, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Он считает Абэ серьезным, искренним человеком и доверяет ему», — заявил политик, отметив, что Путин хочет решить проблему мирного договора совместно с японским премьер-министром.

Есиро Мори возглавлял правительство Японии с 2000 по 2001 год. Он выступал за активное развитие отношений с Россией. В период своего премьерства Мори шесть раз встречался с Путиным.