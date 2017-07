Президент США написал в своем аккаунте Twitter, что не гарантирует возможность создания рабочей группы по кибербезопасности с российской стороной. При этом президент России Владимир Путин и лидер США обсуждали этот вопрос на полях саммита G20 в Гамбурге.

По словам Трампа, прошедшие переговоры не означают реализацию двустороннего сотрудничества по киберугрозам.

«Тот факт, что мы с президентом Путиным обсуждали создание рабочей группы по кибербезопасности, не означает, что я уверен в этом. Этого может и не случиться, однако соглашение о прекращении огня случилось», — написал Трамп в микроблоге.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did!