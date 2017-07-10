Иракская армия и подразделения курдского ополчения «пешмерга» продолжат получать от Франции военную помощь для борьбы с террористами «Исламского государства» (запрещено в России). Об этом говорится в заявлении президента Пятой республики Эммануэля Макрона, опубликованного Елисейским дворцом в воскресенье.

Макрон обратился со словами благодарности к иракцам и курдам, освободившим от боевиков город Мосул.

«Продолжается освобождение всей территории Ирака, равно как и уничтожение оплотов ИГ в Сирии, в особенности в Ракке и в долине Евфрата. Франция сохранит свое военное участие — борьба против террористов продолжится с еще большей решительностью повсюду, где они дают о себе знать, включая французскую территорию», — говорится в обращении Макрона.

Операция по освобождению крупнейшего иракского города, который около трех лет занимали террористы, началась в октябре прошлого года. Франция направила для помощи в штурме Мосула свою авиацию и артиллерию.

В конце июня в Мосуле погибли французские журналисты Вероник Робер и Стефан Вильнев, снимавшие материалы для телеканала France 2.