«Барселона» будет платить форварду сборной Аргентины Лионелю Месси около $70,6 млн в год. Нападающий станет первым в мире футболистом, который будет получать $1,3 млн в неделю.

Контракт каталонского клуба истекал летом 2018 года. Стороны договорились о продлении договора до 2021 года.

Соглашение будет подписано после того, как Месси присоединится к «Барселоне» для участия в предсезонной подготовке, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб заплатит аргентинцу €50 млн за подписание контракта. Сумма будет выплачиваться частями на протяжении действия договора.

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