В самолетах авиакомпании Kuwait Airways, направляющихся из международного аэропорта Кувейт в США, снова можно провозить ноутбуки. Американская администрация транспортной безопасности сняла соответствующий запрет, сообщает издание Arab Times.

Таким образом власти США признали соответствие действующих в аэропорту мер безопасности международным стандартам.

Ранее в воскресенье стало известно об отмене американских запретов на провоз электроники для еще нескольких арабских авиакомпаний. В частности, ослабление мер коснулось рейсов Royal Jordanian Airlines, вылетающих из Аммана, Etihad Airways – из Абу-даби, а также для самолетов Emirates, Turkish Airlines и Qatar Airways.

Запрет был введен 21 марта, норма действовала для всех устройств размером больше мобильного телефона.

13 июня разведка США сообщила, что раскрыла планы боевиков ИГ (движение запрещено в России), которые намеревались взрывать самолеты с помощью ноутбуков. Террористы намеревались маскировать бомбы под аккумуляторные батареи.