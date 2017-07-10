Рейтинг японского правительства, во главе которого стоит премьер-министр Синдзо Абэ, опустился до 33%, свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой Asahi Shimbun.

Издание проводило аналогичное исследование в начале июня. Тогда уровень поддержки кабинета министров составил 38%. Таким образом, рейтинг правительства упал на пять процентных пунктов.

Это самый низкий уровень поддержки команды Синдзо Абэ с момента его возвращения к власти в стране.

Рейтинг правительства последовательно падает из-за многочисленных скандалов вокруг членов кабинета министров. Негативно влияют на уровень поддержки и неуместные высказывания японских чиновников, уточняет ТАСС.