Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание американского сенатора Линдси Грэма о том, что прошедшие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным являются «губительными».

Об этом он написал в своем Twitter.

Пушков сообщил, что встречу можно назвать «губительной» разве что для самого Грэма, Маккейна и «их линии».

Сенатор-русофоб Грэм назвал встречу Трампа с Путиным «губительной». Она и впрямь губительна для Грэма, Маккейна и их линии. Но важна для мира — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 июля 2017 г.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что встреча Трампа и Путина была «губительной». Более того, он подчеркнул, что Трамп хорошо выступил в Польше, но потом все испортил на встрече с Путиным в рамках саммита G20 в Гамбурге.

Напомним, встреча президента России и лидера США состоялась на полях саммита «большой двадцатки» 7 июля и продлилась 2 часа 15 минут, вместо заявленного получаса.