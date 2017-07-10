Германия перед саммитом G20 ввела дополнительный пограничный контроль. Мера позволила задержать около 700 преступников, которые находились в розыске.

Полиция ФРГ арестовала 674 человека, подозреваемых в совершении преступлений, не связанных с проведением саммита «группы двадцати», передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Саммит G20 проходил 7–8 июля в немецком Гамбурге. Город был охвачен массовыми беспорядками, в ходе которых пострадало около 200 полицейских.

Правоохранители задержали около 300 человек, 144 из которых были помещены под стражу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия антиглобалистов не помешали работе российской делегации. Самих же демонстрантов он назвал хулиганами, которые не знают, какие цели они преследуют.