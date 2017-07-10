В Туле на аэродроме Клоково начался чемпионат мира по высшему пилотажу на самолетах Як-52. В спортивном состязании принимают участие 25 спортсменов из девяти стран мира. Об этом сообщил президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, директор соревнования Дмитрий Мотин.

Высший пилотаж является одним из самых сложных и в то же время зрелищных видов самолетного спорта, который требует от летчиков высокого мастерства и работы на пределе возможностей, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Соревнования состоят из четырех упражнений, одним из которых является «домашнее задание», а остальные три пилотам неизвестны –– они их получат только накануне полета, пишет ТАСС.

«В чемпионате принимают участие около 25 спортсменов из девяти стран на самолетах Як-52, специально выделяемых ДОСААФ России. Это команды из Австралии, Канады, США, ЮАР, Испании и некоторых стран СНГ», –– сообщил Дмитрий Мотин.

Результаты чемпионата станут известны 15 июля на церемонии закрытия.