Популярный певец и актер Сергей Лазарев заявил в интервью телеканала «МИР», что собирается приостановить карьеру певца и полностью погрузиться в работу на театральной сцене.

По словам Лазарева, ему поступает много предложений из театра, поэтому он готов отложить свои музыкальные гастроли ради спектаклей. Остановка певческой деятельности Лазарева запланирована на 2019 год.

«Предложения определенные есть, но, скорее всего, это будет на 2019 год. Мы планируем очень заранее из-за того, что мне тоже нужно свою музыкальную историю притормозить на это время», –– сказал певец.

В настоящее время Лазарев является приглашенным актером Московского драматического театра им. Пушкина и с большим успехом участвует в спектаклях. Игра в театре на данный момент является для Лазарева приоритетом, отметил артист.