На Украине готовятся к международным военным учениям Sea Breeze 2017 с участием стран НАТО. В минувшее воскресенье в Одессе приземлились два военных транспортных самолета из США и Венгрии, которые доставили несколько десятков военнослужащих, сообщает ТАСС.

В частности, на американском C-130J прилетели около 10 военных водолазов. Остальные бойцы и снаряжение были доставлены в Одессу транспортником C-17A Globemaster III ВВС Венгрии.

В минувшую субботу в Черное море вошел эсминец 6-го флота ВМС США USS Carney (DDG 64), экипаж которого тоже будет задействован на учениях.

Ожидается и прибытие генсека НАТО Йенса Столтенберга, он примет участие в мероприятиях по случаю 20-й годовщины подписания Хартии об особом партнерстве НАТО и Украины.

Учения Sea Breeze проводятся с 1997 года, Украина и США выступают соорганизаторами военных мероприятий. В этом году они пройдут 10–23 июля.