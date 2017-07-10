Системы ПРО США способны отразить возможную атаку Северной Кореи, американцам не грозит опасность со стороны Пхеньяна. Такую точку зрения высказал бывший глава минобороны страны Эштон Картер.

Он подчеркнул, что страна занимается развертыванием систем противоракетной обороны ближнего и дальнего действия. Это позволило быть «на шаг впереди» Северной Кореи.

«Мы очень хорошо подготовлены. Мы занимались этим с 1953 года (окончания Корейской войны — прим. ред.)», — заявил Картер в эфире CNN.

Экс-министр считает, что на КНДР необходимо оказывать дипломатическое давление и привлечь к этому другие государства, в частности, Китай.

Северная Корея 4 июля сообщила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-14», которая способна нести большую ядерную боеголовку.

В Минобороны РФ считают, что КНДР проводила испытание ракеты средней дальности. США уверены, что все же речь идет о межконтинентальной ракете.