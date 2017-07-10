Десятки пожарных расчетов борются с огнем, который вспыхнул на знаменитом лондонском рынке Camden Lock, сообщает британская газета The Mirror.

Согласно последней информации, восемь пожарных машин и 60 пожарных были отправлены для борьбы с пламенем. Власти оцепили часть рынка, который пользуется большой популярностью у туристов.

Причина пожара пока не установлена.

Стоит отметить, что по объему продаж Кэмденский рынок занимает четвертое место среди лондонских предприятий розничной торговли.

Повышенные меры пожарной безопасности были предприняты британскими властями после крупного пожара в ночь на 14 июня в жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 79 человек.