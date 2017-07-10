Российский самолет Ан-30Б выполнит наблюдательный полет на территорией Великобритании в условиях договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Полет состоится с 10 по 14 июля под контролем представителей Великобритании, которые будут присутствовать на борту вместе с российской стороной. Воздушное судно проследует по маршруту, согласованному обеими сторонами, максимальная дальность пути составит 2,4 тыс. километров.

«Наблюдательный полет будет осуществляться с аэродрома открытого неба Брайз Нортон в рамках реализации международного Договора по открытому небу», — сказал Рыжков.