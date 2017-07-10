Вашингтон намерен дождаться результатов расследования ФБР о якобы имевшем место вмешательстве России в президентскую кампанию. После этого Белый дом определится с дальнейшими действиями в отношении Москвы, заявила в интервью CBS постпред США при ООН Никки Хейли.

«Я считаю, что они подождут и посмотрят, чем завершится все расследование», - сказал постпред.

Хейли добавила, что в США «нет никого, кто думает, что Россия не вмешивалась в выборы». При этом, по ее словам, на своей первой встрече в Гамбурге Владимир Путин и Дональд Трамп знали «одно и то же: что Россия действительно вмешивалась в выборы». Путин, добавила она, «никогда этого не признает».

Ранее сообщалось, что 40 мин из двухчасового разговора Путина и Трампа пришлись на осуждение возможного вмешательства. Президент США дважды задавал вопрос об этом, в свою очередь, российский лидер предлагал привести доказательства.

В Кремле отрицают какое-либо вмешательство в выборы президента США, в том числе взлом почты штаба Демократической партии.