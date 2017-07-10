Власти Лос-Анджелеса сообщили о восстановлении подачи электроэнергии, которую отключили в результате пожара на электрической подстанции в долине Сан-Фернандо в субботу.

Свет был отключен, пока сотрудники пожарной службы тушили возгорание. Пожар оставил без электричества порядка 140 тысяч человек, пишет «РИА Новости».

«Мы рады сообщить, что бригады управления по водным ресурсам и энергетике этим утром смогли восстановить подачу энергии всем клиентам, которых затронуло обесточивание», –– говорится в сообщении Управления по водным ресурсам и энергетике Лос-Анджелеса в США.