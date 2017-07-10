Защитник Серхио Рамос останется капитаном мадридского «Реала». Первым вице-капитаном будет назначен Марсело, вторым — Криштиану Роналду.

Португальский форвард сменит в этой роли Пепе, который покинул мадридский клуб. Третьим вице-капитаном назначат французского нападающего Карима Бензема, отмечает «Газета.ру».

Ранее Криштиану Роналду заявлял, что подумывает покинуть «Реал». Футболист обвинил клуб в недостаточной поддержке в деле о неуплате налогов.

Позднее португальский форвард сообщил руководству, что решил остаться в команде.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram