Роналду назначат вторым вице-капитаном «Реала»
Защитник Серхио Рамос останется капитаном мадридского «Реала». Первым вице-капитаном будет назначен Марсело, вторым — Криштиану Роналду.
Португальский форвард сменит в этой роли Пепе, который покинул мадридский клуб. Третьим вице-капитаном назначат французского нападающего Карима Бензема, отмечает «Газета.ру».
Ранее Криштиану Роналду заявлял, что подумывает покинуть «Реал». Футболист обвинил клуб в недостаточной поддержке в деле о неуплате налогов.
Позднее португальский форвард сообщил руководству, что решил остаться в команде.
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