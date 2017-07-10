Следователи на Камчатке проверяют информацию по факту гибели маленького мальчика в результате обрушения на него 12-тонных ворот контейнера.

Трагедия произошел в селе Таличики в минувшее воскресенье, когда несколько детей играли у гаражного массива. Шестилетний ребенок получил несовместимую с жизнью травму головы и скончался на месте.

По информации следствия, воротина контейнера не была закреплена навесными петлями и удерживалась только незамкнутым навесным замком. Гараж принадлежал одному из местных жителей.

СКР по Камчатскому краю выясняет все обстоятельства случившегося.